Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo rend visite à la famille de Charles Blé Goudé voici ce qu’il a dit à ses parents

Le président Laurent Gbagbo a assisté ce samedi 6 novembre à l’inhumation de la veuve Tré Paul née Gbanon Madeleine, mère de son médecin particulier, Docteur Blé Christophe. C’était à Guiberoua, précisément à Kpogrobré, village qui a vu naître le président du Cojep Charles Blé Goude. Profitant de sa présence dans ce village, le président Laurent Gbagbo a tenu à rencontrer les parents de son ex collaborateur. Il s’est donc rendu en compagnie de son épouse Nady Bamba au domicile familial de Charles Blé Goude après la messe célébrée par l’évêque d’Agboville, Monseigneur Touably. Au grand complet, la famille du ministre Charles Blé Goude s’est dite honorée par la visite à elle rendue par l’ancien chef d’État ivoirien. Le chef de famille en a profité pour formuler des vœux de bénédictions et de santé à l’endroit du président Laurent Gbagbo. Au nom de tous, il a offert un bélier et un sac de riz du village au président Laurent Gbagbo comme cela est de tradition dans la culture Beté. Le Professeur Sébastien Dano Djedje qui a pris la parole au nom de l’ancien prisonnier de la Cour pénale internationale a remercié les parents de Charles Blé Goude pour leur geste. Il les a exhorté à demeurer confiant quant au retour de leur fils, Charles Blé Goude en Côte d’Ivoire.” Le président me charge de vous dire s’il ne tenait qu’à lui seul, Charles Blé Goude serait déjà à Abidjan”, a expliqué Dano Djedje à la famille. Après quoi, le président Laurent Gbagbo lui-même a pris pour la parole pour relever quelques anecdotes sur la tenue du procès de La Haye. Il a par ailleurs invité les parents de Charles Blé Goude à garder espoir. ” Il va venir “, a-t-il dit, avant de se retirer à la résidence de Docteur Blé Christophe en compagnie de plusieurs cadres et militants du PPA-CI.

