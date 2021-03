Côte d’Ivoire: le 8 mars 2021 journée de la femme, SIMONE ÉHIVET honorée

Je me joints à Ébène Bouanay et à toutes les femmes qui ont choisi d’honorer le DOCTEUR SIMONE ÉHIVET ce jour dédié aux droits de la femme.

Pour l’éducation de nos filles nous avons besoin de modèles. Et quoi de mieux que de prendre nos modèles dans notre nation.

Le DOCTEUR SIMONE ÉHIVET nous instruit par sa vie.

Fille de fonctionnaire elle devient universitaire par son amour du savoir.

Elle a le plus haut diplôme académique.

Elle nous enseigne que la détermination conduit à l’excellence.

Première dame de CÔTE D’IVOIRE de 2000 à 2011 en tant qu’épouse du Président Gbagbo, elle tient à continuer de siéger à l’assemblée nationale.

Député élue depuis 1995 , elle est une femme politique redoutable de par sa connaissance et son intelligence.

Elle nous donne l’exemple qu’une femme doit exister par elle-même sur la base de sa valeur intrinsèque.

La femme dans le monde comme dans notre pays continue de lutter pour l’application de ce droit d’égalité “… tous les hommes sont égaux en DROIT ET EN DIGNITÉ…” qui est stipulé dans les droits de l’homme universel.

Avec le DOCTEUR SIMONE ÉHIVET cette lutte est menée avec intelligence.

Elle ne quémande pas sa place, elle impose le respect de sa place par le constat de sa valeur intellectuelle et morale.

Femme intellectuelle

Femme universitaire

Femme historienne

Femme linguiste

Femme politique

Femme syndicaliste

Femme souverainiste

Femme digne

Épouse capable

Mère de qualité

DOCTEUR SIMONE ÉHIVET soit saluée.

MERCI de donner l’exemple à des générations de filles et de femmes.

MERCI d’incarner la femme ivoirienne moderne.

DOCTEUR SIMONE ÉHIVET

MERCI d’être cette femme capable qui mène à bien ses entreprises.

MERCI de démontrer que la femme , la femme africaine , la femme ivoirienne est une femme capable d’exceller dans le domaine de son choix.

Soit honorée

Soit saluée

Une femme de qualité donne une éducation de qualité pour une société de meilleure qualité.

Perle Lola

