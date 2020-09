Côte d’Ivoire: le camp Soro invité à l’investiture du PDCI

Investiture du candidat PDCI: le GPS du candidat Soro invités de l’investiture de Bédié ce samedi 12 septembre 2020 à Yamoussoukro.

« La cérémonie de cette Investiture se déroulera, le samedi 12 septembre 2020, à partir de 09 h00, à la place Jean Paul II de Yamoussoukro. Cette cérémonie que nous voulons festive regroupera les membres statutaires de la Convention que sont : les membres du Comité des Sages, du Bureau Politique, du Grand Conseil Régional, les Secrétaires de section, les Présidentes des UFPDCI et les Coordonnateurs des JPDCI.Elle est aussi ouverte aux militantes, militants, sympathisantes, sympathisants du PDCI- RDA et à nos invités », a déclaré Guikahué, directeur de campagne et coordonnateur de la Convention d’investiture

Le programme de la cérémonie du 12 septembre 2020, se décline en deux(2) temps forts.

1- DE 09h00 A 11h00: INTRODUCTION A L’INVESTITURE DU CANDIDAT

(Hymne du Parti, allocutions des organisateurs, messages des plateformes et Partis politiques et organisations de la Société Civile invitées et les Interventions des sept(7) Zones politiques du Parti(6 nationales et la Diaspora).

2- DE 11h00 À 12h30: INVESTITURE DU CANDIDAT

(Accueil du candidat, Animation, Intervention du Coordonnateur de la convention.

Film Institutionnel, Acte d’investiture du candidat, Animation, Discours programme du candidat investi, Animation festive.

L’accueil des militants se fera sur la place Jean Paul II, dès 06h30.

Les personnalités invitées sont attendues à partir de 08h00.

La mise en place s’achève à 08h45.

