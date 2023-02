Côte d’Ivoire: le chanteur Lunik annonce un featuring avec DJ Congélateur (vidéo)

Comme Manadja Confirmé avec le chanteur ivoirien Kerozen, DJ Congélateur va bientôt faire un featuring avec l’artiste Lunik.

Au cœur de la polémique depuis bientôt deux semaines, en raison de ses mésententes avec son ex-Manager, Manadja Confirmé, DJ Congélateur peut compter sur le chanteur Lunik. L’artiste a annoncé qu’il fera bientôt un featuring avec l’ex artiste de Manadja Confirmé.

« En direct depuis le studio. Bientôt, bientôt, DJ Congélateur featuring Lunik », a-t-il déclaré dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Une annonce qui tente visiblement de remonter le moral à DJ Congélateur qui fait objet d’une campagne de rejet depuis qu’il a annoncé sa séparation avec son manager.

« Moi et mon Manadja Confirmé c’est fini. Je n’aime pas ce qu’il fait. Ça fait deux ans que je chante mais je n’arrive pas à profiter de la musique. Ma maman n’a pas encore touché à mon argent. Je ne sais pas comment lui parler. C’est pour ça que je ne suis plus avec Manadja Confirmé. Je vais créer une autre page », avait annoncé Dj Congélateur.

En réponse, Manadja Confirmé a accusé Tiesco et sa bande de vouloir lui arracher son artiste après plus de deux ans de travail. Congélateur étant campé sur sa position accusant son manager de violence physique, les ivoiriens ont décidé d’apporter leur soutien en nature et en espèce à Manadja Confirmé afin qu’il puisse démarrer sa carrière en solo et fermer définitivement la page de DJ Congélateur.

