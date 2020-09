Côte d’Ivoire : le Chef de l’Etat a achevé sa Visite d’Etat dans la Région du Moronou par un Meeting géant à Bongouanou

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a achevé ce samedi 12 septembre 2020, sa Visite d’Etat de quatre jours dans la Région du Moronou par un Meeting géant à la Place de la République de Bongouanou comme constaté par AbidjanTV.Net .

Intervenant à cette occasion, le Chef de l’Etat a salué la mobilisation « exceptionnelle et impressionnante » des populations et remercié Sa Majesté Nanan Ehoura TEHOUA, Roi du Moronou, l’Inspecteur Général d’Etat, M. Ahoua N’DOLI, fils de la Région, les Elus, Cadres, Guides religieux et les Chefs traditionnels pour la qualité et la chaleur de leur accueil. Il a félicité les uns et les autres pour leur implication personnelle dans la parfaite organisation de cette Visite d’Etat.

Après avoir rappelé les liens historiques et familiaux qui le lient particulièrement à cette Région aux potentialités agricoles énormes, il a tenu à saluer la mémoire d’illustres fils et filles du Moronou qui ne sont plus de ce monde, et a rendu hommage à des Cadres, notamment à l’Inspecteur Général d’Etat, des Opérateurs économiques, des hommes politiques, des planteurs, des commerçants, etc … pour leur immense contribution au développement socio- politique de la Région. Il a également rendu un vibrant hommage à Sa Majesté, Nanan Ehoura TEHOUA, ses notables et à tous les Chefs traditionnels ainsi qu’aux Guides religieux pour leurs actions au quotidien pour consolider la paix, la cohésion sociale et pour leurs prières et bénédictions

Le Président Alassane OUATTARA qui est à sa 30ème Visite d’Etat depuis son accession à la tête du pays en 2011, a souligné que l’objectif de ces Visites n’est pas de parler de politique, mais plutôt de paix et de développement, de venir sur le terrain pour toucher du doigt le quotidien et les réalités des populations, de voir ce qui a été fait et éventuellement d’améliorer certaines choses, pour le bien-être de ses concitoyens.

A cet égard, il a déploré le retard pris par cette belle Région, naguère prospère, sur le chemin du développement ; d’autant que, selon lui, depuis plusieurs années, elle n’a bénéficié d’aucun investissement significatif.

C’est pourquoi, dès son accession au pouvoir, il a pris certaines mesures pour corriger cette situation. Aussi, a-t-il fait le point des réalisations opérées dans cette ancienne boucle du cacao, sous sa gouvernance, dans divers domaines : eau potable, éducation, santé, électricité, infrastructures routières, insertion professionnelle des jeunes etc… avant de dégager des perspectives pour la période 2021-2025.



Le Chef de l’Etat a particulièrement insisté sur sa volonté de permettre à tous ses concitoyens d’avoir accès à de l’eau potable, avant de rendre hommage à la Première Dame, Mme Dominique OUATTARA, pour ses nombreuses actions en faveur de l’autonomisation des Femmes, à travers notamment le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI).

Réagissant à quelques doléances formulées par les populations, le Président Alassane OUATTARA a annoncé, entre autres, le bitumage prochain de certains axes routiers, notamment celui du tronçon M’batto-Céchi ; l’érection de la Sous-Préfecture de Ouéllé (dans la Région du Iffou), en Chef-lieu de Département, ainsi que la Construction d’un Commissariat de Police à Arrah et à M’batto. Par ailleurs, afin de faciliter le déplacement de Sa Majesté Nanan Ehoura TEHOUA, Roi du Moronou, il lui a offert une voiture 4X4 flambant neuve.

Après avoir réaffirmé ses grandes ambitions pour le Moronou et pour la Côte d’Ivoire toute entière, le Président de la République a précisé que tout ce qui a été fait n’a été possible que dans un climat de paix et de stabilité. C’est pourquoi, il a exhorté le Roi, les Guides religieux, les Cadres et les Elus, à continuer de maintenir cette cohésion, cette concorde, cette harmonie et cette paix dans la Région, et au-delà, dans tout le pays.

Par ailleurs, le Président Alassane OUATTARA a fait remarquer que l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ne doit pas être source de violences, de tensions ou de haine. Mais plutôt une occasion d’enraciner la démocratie dans notre pays. Pour ce faire, il a invité tous les potentiels candidats à présenter aux populations, leurs projets de société et leurs programmes de gouvernement. Il leur a également demandé de faire confiance aux Institutions habilitées et engagées à conduire le processus électoral.

Dans ce cadre, il a insisté auprès des jeunes afin qu’ils ne se laissent point manipuler et instrumentaliser par des hommes politiques. Il leur a demandé de se battre plutôt pour leur avenir et leur insertion socio-politique, afin de faire la fierté de leurs parents.

Pour terminer, le Chef de l’Etat a remercié à nouveau les uns et les autres pour leur mobilisation « inoubliable » et pour la qualité de leur accueil.

Notons qu’au terme de ce Meeting, le Président de la République a animé un point de presse pour faire le bilan de cette Visite d’Etat, avant de quitter Bongouanou pour regagner Abidjan.

Sapel MONE

