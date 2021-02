Côte d’Ivoire : le Chef de l’Etat a échangé avec le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de la Guinée Equatoriale

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé, ce jeudi 18 février 2021, au Palais de la Présidence de la République, avec le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de la Guinée Equatoriale, S.E.M. Siméon OYONO ESONO ANGUE.

Au terme de l’entretien, S.E.M. Siméon OYONO ESONO ANGUE a indiqué être porteur d’un message du Président de la République de Guinée Equatoriale, S.E.M. Théodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, à son « homologue et frère », S.E.M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire.

Il a souligné que cette démarche s’inscrit dans le cadre des consultations régulières de haut niveau entre les deux Chefs d’Etat sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale.

A cet égard, il a précisé que les deux pays entretiennent des relations sectorielles de coopération et travaillent de concert pour l’élargissement de celles- ci à d’autres secteurs d’activités, notamment aux domaines de l’agriculture, de l’industrie, des Petites et Moyennes Industries / Entreprises (PMI / PME), avec en point de mire, la diversification de leurs économies respectives.

Notons que le Ministre des Affaires Etrangères, M. Ally COULIBALY et la Directrice de la Communication de la Présidence de la République, Mme Masséré TOURE – KONE, ont pris part à la rencontre.

