Côte d’Ivoire : Le Chef de l’Etat a présidé la cérémonie de remise des Prix d’Excellence

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a présidé, ce vendredi 5 novembre 2021, au Palais de la Présidence de la République, la cérémonie de célébration de la 8 ème édition de la Journée Nationale de l’Excellence (JNE), a constaté abidjanTV.

Cette cérémonie qui a enregistré la présence de la Première Dame, Mme Dominique OUATTARA, des Présidents d’Institution, des membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel, de la hiérarchie militaire ainsi que celle des Lauréats, consacre la célébration d’hommes et de femmes qui se sont distingués par leur talent, abnégation, détermination et leur ardeur au travail dans leurs domaines de compétences ou activités respectifs.

Ce sont au total 84 Lauréats dont 48 personnes physiques, issus de l’édition 2020 auxquels se sont ajoutés ceux de l’année 2021 du secteur Education-Formation professionnelle, qui ont reçu leurs Prix au cours de cette cérémonie.

Intervenant à cette occasion, le Chef de l’Etat a exprimé sa joie de présider la traditionnelle Journée Nationale de l’Excellence qui est devenue une opportunité de raffermissement de l’unité nationale autour des valeurs du travail et du mérite. Car, elle vise à distinguer les citoyens les plus talentueux de notre société qui, par leur exemplarité professionnelle, scolaire, ou dans leur vie quotidienne, font la promotion des valeurs qui concourent à l’édification de l’Ivoirien nouveau.

A cet égard, le Président de la République s’est souvenu des deux Premiers Ministres défunts, Amadou Gon COULIBALY et Hamed BAKAYOKO, qui ont incarné ces valeurs et a tenu à leur rendre un vibrant hommage, tout en leur dédiant la présente édition.

Après avoir remercié le Premier Ministre, M. Patrick ACHI, Président du Comité National de la Journée Nationale de l’Excellence et toute son équipe pour tous les efforts consentis pour organiser cet évènement, le Président Alassane OUATTARA a félicité chaleureusement l’ensemble des Lauréats du Prix National d’Excellence pour la qualité de leur travail dans leurs domaines ou activités respectifs.

Pour le Chef de l’Etat, ces Lauréats sont des modèles pour leurs collègues et amis, leurs familles ou plus généralement pour l’ensemble des concitoyens. C’est pourquoi, il les a exhortés à persévérer dans cette voie en continuant à travailler avec acharnement, abnégation, dans un esprit de rigueur et de probité. Il a particulièrement félicité les jeunes Etudiants admis aux concours d’entrée dans les prestigieuses écoles françaises, et en a profité pour indiquer que le manque de ressources financières ne devrait pas constituer un obstacle ou un frein à la poursuite des études par les Etudiants les plus brillants. Ceux-ci bénéficieront du programme de bourses d’étude d’excellence initié depuis 2015. C’est pourquoi, il a invité notre jeunesse et toutes les forces vives de la Nation, à promouvoir l’excellence et à hisser, encore plus haut, le drapeau de la Côte d’Ivoire.

Après avoir rappelé ses ambitions pour notre pays et les progrès réalisés dans divers domaines depuis 2011, le Président de la République a exhorté les uns et les autres à promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques, pour le bien-être des populations. Pour marquer tout l’intérêt qu’il accorde à cette problématique, il a instruit le Premier Ministre à l’effet d’instaurer un nouveau Prix portant sur la Bonne Gouvernance et la Lutte contre la Corruption, afin de mettre en lumière les personnes physiques ou morales qui se distingueront par leur intégrité, devenant ainsi des références pour notre société.

Pour terminer, le Chef de l’Etat a renouvelé ses vives félicitations aux Lauréats de cette 8ème édition du Prix National d’Excellence, et souhaité la pérennisation de la Journée Nationale de l’Excellence, pour une saine compétition des talents de notre beau pays.

Notons que le Prix National d’Excellence est constitué d’un diplôme, d’un trophée et d’un chèque de 10 millions de F CFA.

