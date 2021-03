Côte d’Ivoire: le chef de l’Etat a rencontré son premier ministre Hamback à L’Elysée

Privé de son premier ministre depuis le jeudi 18 février 2021, le président ivoirien, Alassane Ouattara s’est entretenu avec Hamed Bakayoko à Paris ce lundi 1er mars. Le chef de l’État étudierait différents aménagements de l’exécutif pour pallier les problèmes de santé d’Hamed Bakayoko, qui devrait rester indisponible encore plusieurs semaines.

« Durant l’entretien qui s’est déroulé au domicile de Neuilly-sur-Seine du premier ministre, Alassane Ouattara s’est longuement enquis de l’état de santé de son hôte. Alors que son entourage avait un temps évoqué un retour de Bakayoko à Abidjan à la fin de cette semaine, l’ancien ministre de l’intérieur pourrait, au final, ne pas rejoindre la capitale économique ivoirienne avant au moins plusieurs jours », relève le confrère. Puis indique que cette sitution laisse la présidence dans une position délicate, d’autant plus que Ouattara n’a pas souhaité nommer de premier ministre par intérim, à l’inverse de ce qu’il a fait au printemps lors de la longue absence d’Amadou Gon Coulibaly.

Pour son palier ce casse-tête, Alassane Ouattara devrait, toujours selon Africa Intelligence procéder à un remaniement dès le mois dans les prochains jours. « Si les affaires courantes de la Primature sont aujourd’hui partiellement gérées par le directeur de cabinet de Ouattara, Fidèle Sarassoro, et le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, une autre figure est de plus en plus associée aux affaires : Ally Coulibaly » révèle AI. Actuel ministre des affaires étrangères, l’ancien ambassadeur de Côte d’Ivoire en France est en effet, à en croire notre source, le numéro (2) deux dans l’ordre protocolaire et pourrait ainsi être amené à jouer les premiers rôles dans le cadre d’un prochain conseils des ministres.

