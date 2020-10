Côte d’Ivoire : le Chef de l’Etat est arrivé à Odienné pour une Visite de 24h

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, est arrivé ce samedi 10 octobre 2020, dans l’après – midi, à Odienné, capitale du District du Denguélé, qui comprend les Régions du Kabadougou et du Folon, pour une Visite de 24h, a appris AbidjanTV.Net.

Le Chef de l’Etat a exprimé sa joie d’être dans sa Région maternelle, pour cette Visite « familiale », qui est une opportunité pour lui de saluer et remercier ses parents pour toutes leurs bénédictions et leurs prières, qui lui ont permis de gérer le pays pendant neuf ans, mais aussi pour leur annoncer que, par la force des choses, il est à nouveau candidat pour l’élection à la Présidence de la République du 31 octobre 2020.

Dans ce cadre, il a réaffirmé sa détermination à faire en sorte que la Côte d’Ivoire continue de demeurer un pays de paix et de rassemblement, où chacun doit avoir sa chance, tout en insistant sur sa volonté d’améliorer chaque jour davantage le bienêtre de ses concitoyens.

Au cours de son séjour dans le District du Denguélé, le Président de la République échangera, ce dimanche 11 octobre 2020, dans la matinée, à Odienné, avec les Cadres, Chefs traditionnels et Guides religieux des Régions du Kabadougou et du Folon.

Il procédera également à l’inauguration de l’axe Odienné – Boundiali. Dans l’après- midi, il se rendra à Gbeleban, pour l’inauguration de l’axe Gbeleban – Odienné.

Notons qu’avant le Denguélé, le Président de la République était dans le District des Savanes où, il a procédé aux inaugurations du bitumage de la Voirie de la Ville de Sinématiali, de l’axe réhabilité Ferkessédougou – Kanawolo et du bitumage de l’axe Ferkessédougou – Nassian – Kong.

Sapel MONE

