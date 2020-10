Côte d’Ivoire: Le CNS offre des kits et du materiel à 30 cellules civilo-militaires

Le secrétariat du Conseil national de sécurité, représenté par Patrick Kassi, a offert, le vendredi 9 octobre 2020 à Abidjan, du matériel et des kits sanitaires, d’une valeur de 71 millions de FCFA à 30 Cellules civilo-militaires (CCM).

Composés de 54 bâches, de 2 700 chaises, de 27 appareils de sonorisation, de 27 ordinateurs portables, ces équipements permettront aux CCM de contribuer à la sensibilisation des populations pour des élections apaisées. Ce matériel contribuera également à « rétablir et consolider le lien armée-nation et rétablir la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population ».

En dotant les CCM de kits sanitaires constitués de 700 seaux avec robinet, 1750 gels lave-mains, 3500 gels hydroalcooliques, 3500 paquets de serviette papier et 27 000 masques, Patrick Kassi a indiqué que le CNS veut renforcer les actions de sensibilisation et la lutte contre la Covid-19.

Au total, 108 CCM ont été installées par le CNS avec pour mission de prévenir les conflits pouvant survenir entre les forces de défense et de sécurité et la population civile.

