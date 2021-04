Côte d’Ivoire : le Colonel Major Konan Boniface se propose pour sécuriser le cortège de l’ex président ivoirien Laurent Gbagbo

elon Africa Intelligence, dans un courrier datant du 1 Avril 2021, le Colonel Major Konan Boniface ex patron des Fusiliers Marins Commando et Ex Com Theatre de Yamoussoukro a écrit à sa hiérarchie pour leur exprimer son souhait de sécuriser le cortège du président Gbagbo compte tenu de son caractère hautement sensible . Il estime qu’à regard de certaines menaces proférées par des individus mécontents du verdict de la CPI confirmant l’acquittement de l’ex président, il serait judicieux de prévoir tout scénario pouvant mettre en péril sa sécurité physique et celle de ses proches . Un dispositif de sécurité robuste composé de gendarmes et militaires très expérimentés s’impose pour protéger son itinéraire depuis la descente de l’avion jusqu’à sa résidence à Cocody .

Cet ancien officier général des FDS formé aux États Unis dans les Navy Seal est très respecté dans les rangs de l’armée ivoirienne pour avoir commandé en 2007 le théâtre des opérations des FDS sur la ligne de front à Yamoussoukro contre les rebelles du MPCI. Contraint à l’exil au Ghana après la chute du président Gbagbo, le nouveau régime enverra une importante délégation composée de militaires et diplomates afin de l’exhorter à rentrer au pays . Il sera ensuite affecté à un poste administratif de la marine nationale en tant que inspecteur général avant d’être désigné en 2017 patron du CRESMAO ( Centre Régional Sécurité Maritime de l ‘Afrique de l’ Ouest) et promu Contre Amiral en décembre dernier.

En 2014, il sera contacté par Fatou Bensouda pour constituer des témoignages contre le président LAURENT Gbagbo. Sa réponse avait choqué la procureure : ” Je vous prie de ne jamais me contacter . En tant que militaire notre mission était de défendre les institutions de la république. Nous avons agi dans le strict respect des règles du droit international humanitaire ” .

Source : Le Courrier Diplomatique

