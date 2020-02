Côte d’Ivoire : le communiqué de GPS

Ce jour 21 février 2020, le Groupe parlementaire RASSEMBLEMENT apprend par voie de presse le départ de son ex-présidente l’honorable TRAZERE Célestine vers d’autres horizons.

Ce départ intervient, il faut le dire, dans un contexte difficile marqué par la détention arbitraire de cinq de ses membres et le maintien en exil forcé de quatre autres dont l’ex-Président de l’Assemblée Nationale M. SORO Kigbafori Guillaume.

Le groupe parlementaire, tout en respectant la décision de la députée TRAZERE et lui souhaitant bon vent dans sa « nouvelle-ancienne » aventure, ne voudrait retenir d’elle que les bons moments de fraternité, d’amitié et de parfaite collaboration durant la période de sa présidence.

Il appelle le reste de ses membres et l’ensemble des membres de Générations et Peuples Solidaires (GPS), des partis politiques et mouvements de soutiens proches de M SORO Guillaume à faire preuve de résilience et de maturité politique en ces moments troubles.

Le Groupe parlementaire Rassemblement réaffirme son entière solidarité aux députés éprouvés présentement par le régime actuel de Côte d’Ivoire, notamment ceux qui croupissent arbitrairement dans les prisons ivoiriennes.

Le groupe Rassemblement exhorte ses membres et l’ensemble des Ivoiriens à persévérer avec courage et détermination dans le combat combien difficile mais noble du renforcement de la démocratie, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale dans notre pays, si cher à son leader M. SORO Kigbafori Guillaume.

Fait à Paris le 21 Février 2020

Pour le Groupe Parlementaire

Le vice-Président

Honorable ISSIAKA Fofana



