Côte d’Ivoire : le Communiqué du conseil des Ministres

Au titre du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat;

Le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du Comité chargé de l’examen des projets de nominations dans les Départements ministériels du 24 janvier 2020.

L’ordre du jour de la réunion a porté sur l’examen des propositions de nominations dans les Administrations, les Etablissements Publics Nationaux et les structures sous tutelle.

Ainsi, les propositions de nominations du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile ci-après, ont été validées:

I- NOMINATION DANS LES ADMINISTRATIONS

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

Inspecteur Général :

• Monsieur DIBI KOFFI BRUNO (Reconduction) – Inspecteur Général Adjoint chargé des Services de Police :

• Monsieur BINATE ABDOURAMANE (Nouvelle nomination) – Inspecteurs :

• Monsieur SEYO KOULIA JEAN-LOUIS, Commissaire Divisionnaire Major de Police (Reconduction) ;

• Monsieur DJIE BI KOUAME ROGER, Commissaire Divisionnaire Major de Police (Reconduction) ;

• Monsieur DASSE GBACKA ROGER, Commissaire Divisionnaire de Police (Reconduction) ;

• Monsieur SANZAN KAMBOU, Commissaire Divisionnaire de Police (Reconduction) ;

• Monsieur KOFFI KONAN CLEMENT, Commissaire Principal de Police (Reconduction) ;

• Monsieur KODO ESSOH MELEDJE PIERRE, Commissaire Divisionnaire de Police (Reconduction) ;

• Monsieur YAO DJE CLEMENT, Commissaire Divisionnaire Major de Police (Nouvelle nomination) ;

• Monsieur OUOTY MARIUS TOURE, Commissaire Divisionnaire de Police (Reconduction) ;

• Monsieur FOFANA BRAHIMA, Commissaire Divisionnaire de Police (Reconduction) ;

• Monsieur KOUAKOU ADJOUMANI, Commissaire Divisionnaire de Police (Reconduction).

Au titre des Directions rattachées au Cabinet:

• Monsieur DOSSO LOSSENI (Nouvelle nomination)

• Monsieur DOSSO SINALY (Nouvelle nomination) – Directeur des Renseignements Généraux :

• Monsieur KONATE ISSA (Nouvelle nomination) – Directeur de la Surveillance du Territoire :

• Monsieur LASSINE SANOGO (Reconduction) – Directeur des Examens et Concours de la Police Nationale :

• Monsieur TOURE LANZENI (Nouvelle nomination) – Directeur de la Coopération Internationale ;

• Monsieur CAMARA SOULEYMANE (Nouvelle nomination) – Directeur de la Logistique et des Infrastructures :

• Monsieur SANOGO YACOUBA (Nouvelle nomination) – Directeur des Services de Santé.

• Monsieur NAMBALA TOURE BENJAMIN (Reconduction)

Au titre de la Direction Générale de la Police Nationale

• Monsieur KOUAME YAO JOSEPH (Reconduction) – Directeur Général Adjoint chargé de la Police Scientifique :

• Monsieur ADAMA OUATTARA (Reconduction) – Directeur Général Adjoint chargé de la Police Judiciaire :

• Monsieur TIMITE NAMORY (Nouvelle nomination) – Directeur de la Police Criminelle :

• Monsieur ELLOH WODJE RAYMOND (Reconduction) – Directeur de la Police Economique et Financière :

• Monsieur DIOMANDE GUEUTY GEORGES (Nouvelle nomination) – Directeur de la Police des Stupéfiants et des Drogues:

• Madame TOURE MABONGA épse ATCHET (Reconduction) – Directeur des Unités d’Intervention :

• Monsieur KOFFI YAO FRANCK (Reconduction) – Directeur de l’Identification Judiciaire

• Monsieur KOUAKOU MOUSSA (Nouvelle nomination) – Directeur de l’Informatique et des Traces Technologiques :

• Monsieur OUATTARA GUELPETCHIN MOUSSA (Reconduction) – Directeur du Laboratoire Central de la Police :

• Monsieur AKABROU IBRAHIMA NOUHOU (Reconduction) – Directeur des Ecoles et Centres de Formation de la Police Nationale : – Monsieur ALLA N’GUESSAN AIME (Nouvelle nomination) – Directeur de l’Ecole de Police d’Abidjan :

• Monsieur DIAKITE ABOUBACAR SIRIKI (Nouvelle nomination)

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE en liaison avec le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

• Monsieur CISSE SOULEYMANE (Reconduction)

II- NOMINATION DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

• Monsieur AMANKOU Kassi Gabin (Nouvelle nomination) – Directeur Général Adjoint de l’Office National de la Protection Civile :

• Monsieur FANOUX Jean De Clarence (Nouvelle nomination) – Chef du Département des Opérations de Secours :

• Monsieur YEO Yepessinan Marius – Chef du Département de la Prévention et de la Protection des Populations



• Monsieur LAVRY Olivier Marcel (Nouvelle nomination)

