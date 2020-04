Côte d’Ivoire : le conseil des Ministres a adopté le nouveau code électoral

Le conseil des ministres du mercredi 08 avril 2020 a adopté un nouveau code électoral hier mercredi 08 avril 2020.

Les principales innovations sont:

-L’institution du parrainage citoyen pour l’élection présidentielle.

-Le relèvement du niveau de cautionnement à 50 millions pour l’élection présidentielle.

-L’abaissement à 5% du taux de suffrage requis pour le remboursement du cautionnement.

-La suppression de la référence aux “intérêts économiques et sociaux” comme conditions d’inscription sur la liste électorale et son remplacement par des critères plus objectifs se référant au domicile, à la résidence, au lieu d’inscription au rôle des contributions et au “lieu d’immatriculation des ivoiriens à l’étranger”, à l’effet de lutter contre la transhumance des électeurs.

