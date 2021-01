Côte d’Ivoire : le corps judiciaire ivoirien vient de s’enrichir de 29 nouveaux magistrats

Ces vingt-neuf (29) auditeurs de justice ont prêté serment, le jeudi 14 janvier dernier, à la salle d’audience de la cour d’Appel d’Abidjan-Plateau.

La cérémonie s’est tenue en présence de Madame N’DUBUISI Maho Florentine, Directeur de Cabinet Adjoint, représentant le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Monsieur Sansan KAMBILE, et de plusieurs personnalités judiciaires, administratives et militaires, a constaté AbidjaTV.Net. L’audience présidée par le Juge GNAMIEN Joseph Arsène, Président de Chambre, a été l’occasion pour l’Avocat General, Mamadou DIAKITE, de prodiguer des conseils aux nouveaux magistrats : « la connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information » a t’il déclaré. Notons que parmi ces vingt-neuf (29) auditeurs de justice, issus de la promotion 2019 de l’Institut Nationale de formation Judiciaire (INFJ), figurent trois (3) officiers militaires subalternes et un (1) commissaire de police.

Sapel MONE

