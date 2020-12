Côte d’Ivoire : le dépôt des candidatures annoncé sans date officielle

La Commission électorale indépendante (CEI) de la Côte d’Ivoire, présidée par le magistrat Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a annoncé, le lundi 28 décembre 2020, qu’elle ouvrait le processus de dépôt des candidatures aux législatives 2021 a appris AbidjanTV. “Une sorte de charrue avant les boeufs qui atteste”,soutient afriksoir, une fois de plus de l’incompétence de certains acteurs, d’autant que la date des élections n’a pas encore été officiellement annoncée, tout se résumant à des rumeurs.

Dans le communiqué qui suit, la Commission Electorale Indépendante (CEI) porte à la connaissance des éventuels candidats à l’élection des députés que les dépôts de candidature s’ouvrent du 04 janvier 2021 au mercredi 20 janvier 2021 inclus.

Le Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) porte à la connaissance de la Communauté Nationale que les candidatures à l’Election des Députés à l’Assemblée Nationale du 06 mars 2021, seront reçues dans la période allant du lundi 04 janvier 2021 au mercredi 20 janvier 2021 inclus, selon les dispositions prévues aux articles 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 et 80 du Code Electoral. Les conditions de candidature sont les suivantes :

être âgé(e) de 25 ans au moins;

être ivoirien(ne) de naissance ou avoir été naturalisé(e) depuis plus de dix (10) ans ;

être inscrit(e) sur la liste électorale;

-n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et avoir résidé de façon continue

en Côte d’Ivoire pendant les cinq (05) années précédant le 06 mars 2021.

Chaque candidat est tenu de produire :

-une (01) déclaration personnelle de candidature en double exemplaire à télécharger sur le site internet de la CEI (www.cei.ci) et revêtue de la signature dûment légalisée du candidat;

-un (01) extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

un (01) certificat de nationalité ivoirienne ;

-une (01) déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;

un (01) extrait de casier judiciaire ;

un (01) certificat de résidence

une (01) attestation de régularité fiscale;

-une (01) copie du reçu de cautionnement de cent mille francs 100 000 FCFA délivré par le trésor;

une (01) déclaration sur l’honneur du candidat suppléant exprimant son acceptation de la candidature à la suppléance (sur feuille libre légalisée).

Ces pièces ci-dessus énumérées doivent être établies depuis moins de trois (03) mois avant la date de clôture des candidatures et doivent être accompagnées de :

-une (01) lettre d’investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature le cas échéant ;

un (01) spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisis (version numérique sur support électronique exigée) ;

-deux (02) photographies noir et blanc de chaque candidat dont l’une au format 3,5 cm x 4,5 cm et l’autre au format 13 cm x 18 cm;

-une (01) demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat pour les personnes exerçant les fonctions ci-dessous :

Les membres du Conseil Constitutionnel, de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes;

Les magistrats ;

Les membres du Corps préfectoral ;

Les comptables publics ;

Les présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique;

Les fonctionnaires à l’exception des professeurs titulaires de l’enseignement supérieur et des directeurs de recherches exerçant dans les universités, instituts et centres de recherches ;

Les militaires et assimilés.

N.B. : Les candidats à la suppléance doivent satisfaire aux mêmes conditions à l’exception du reçu de cautionnement de cent mille (100 000) FCFA du trésor.

Les dossiers sont reçus au siège de la Commission Electorale Indépendante, sis à Abidjan Cocody, Deux-Plateaux, Carrefour DUNCAN, Résidence Angoua, Route du Zoo ;

Du lundi au samedi de 08 Heures 30 minutes à 17 heures.

Pour toutes les informations, appeler aux numéros suivants: 22 52 89 89/ 22 40 09 90 (Postes 138/183)/ 22 52 86 10.

Fait à Abidjan, le 26 décembre 2020

P /Le Président et P .O

Le Secrétaire Permanent

KOUAME Adjoumani Pierre

Sapel MONE

