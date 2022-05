Côte d’Ivoire: le député-Maire de Bingerville pose la première pierre pour la construction de la Compagnie Républicaine de Sécurité ( CRS 6)

Ce mardi 10 Mai 2022, le Député-Maire Issouf Doumbia a procédé à la pose de la première pierre des locaux de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) 6 de Bingerville en présence du Directeur des Unités Interventions de la police nationale, du CCDO, de la Gendarmerie Nationale, des Eaux et Forêts et des responsables administratifs, traditionnels, religieux et coutumiers de la commune de Bingerville .Cette caserne va renforcer la sécurité des personnes et des biens dans la commune, il a profité pour remercier les opérateurs économiques qui contribuent à la réalisation de ce grand projet.

