Côte d’Ivoire: le domicile du président de la JPDCI Urbaine perquisitionné par des hommes encagoulés

Valentin Kouassi, président de la JPDCI Urbaine a vu son domicile dans la localité d’Allangbakro (Bongouanou) perquisitionné par des hommes encagoulés le samedi 5 septembre 2020, a appris AbidjanTV.Net.

Un jeune a été arrêté. Selon une source proche de Valentin Kouassi, le président est arrivé à Allangbakro après un séjour dans les villes d’Agnibilekrou et Bongouanou pour des funérailles.

«C’est dans la nuit de samedi à dimanche 6 septembre 2020 que des hommes habillés en treillis militaire et encagoulés ont fait irruption dans le village d’Allangbakro.

De 4h à 6h et sans mandat, ces hommes ont fouillé certaines maisons du village dont celui du président des jeunes du village et le domicile familial du président Valentin Kouassi », a expliqué une source proche de Valentin Kouassi. A l’en croire, un jeune du village a été arrêté pour détention de fusil de chasse et écroué à la brigade de Bongouanou.

«Pour le moment, nous ne savons pas ce qu’ils cherchaient dans cette fouille», a confié notre source. Notons que ce n’est pas la première fois que Valentin Kouassi est inquiété par le pouvoir RHDP. En juillet 2019, pour avoir animé, les samedi 22 et dimanche 23 juin 2019, deux meetings, respectivement à Yakassé-Attobrou et Adzopé, où il est revenu sur le blocage enregistré par la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI). Une situation, qui selon lui, est due au manque de volonté du gouvernement ivoirien. Aux jeunes de la région de la Mé, Est de la Côte d’Ivoire, il a demandé de « se tenir prêts pour des manifestations de terrain ».

Valentin Kouassi avait été arrêté après dix heures d’audience à la brigade de recherches du Plateau. Il avait été conduit sous bonne escorte au camp de gendarmerie d’Agban.

Il devrait être présenté au parquet demain mardi 2 juillet⁶⁶ 2019. Il avait finalement été interdit d'activité politique et mis sous contrôle judiciaire par le juge.

Sapel MONE

