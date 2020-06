Côte d’Ivoire: « Le duel des ministres Mabri et Sidiki n’est ni plus ni moins que le fruit de l’échec du Rhdp », Yacourwa Boué Koné

Yacourwa Boué Koné, Vice-président de LIDER, se prononce sur le duel entre Mabri et Konaté Sidiki qui fait depuis quelques jours la une de la presse.

Le duel des ministres Mabri et Sidiki n’est ni plus ni moins que le fruit de l’échec du Rhdp. La réalité est que lorsqu’un groupement politique a échoué, le bilan est difficile à assumer. Et que dire de ces ministres que j’ai vu au Nord, contraints, après 10 ans de pouvoir, de sortir du cash pour s’assurer des voix en 2020 ?

Quelle démonstration en plein soleil d’un échec cuisant ! Géant aux pieds d’argile que ce Rhdp éclopé et unijambiste après son explosion en plein vol. De 6 partis politiques en 2005, l’OPNI (objet politique non identifié) militaro-politique n’est désormais réduit qu’à sa plus singulière expression : le Rdr en 2020.

La bataille des 18 montagnes n’est que le témoignage du seul projet des responsables de ce cartel, à savoir le partage éhonté du butin des intrigues politiques orchestrées aux dépens du peuple. Cette campagne nous réserve des surprises, des cassements de « papos », comme on dirait à Abidjan. Chers Ivoiriens, sortez les tabourets.”

