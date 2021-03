Côte d’Ivoire: le fils d’Hamed Bakayoko écrit à son père à l’occasion de son anniversaire

Ce lundi 8 mars 2021 marque l’anniversaire du premier ministre Ivoirien, Hamed Bakayoko. Fils de El Hadj Anliou Bakayoko, il est né le 8 mars 1965 à Abidjan dans la commune d’Adjamé. Marié à Yolande Tanoh depuis 1995, le couple Bakayoko a quatre enfants, dont trois garçons et une fille. Même si les rumeurs courent sur son état de santé vu qu’il est hospitalisé, l’anniversaire de ses 56 ans ne peut passer sous silence. A cet effet, son fils Yerim a tenu à lui laisser un message sympathique via sa story Instagram. On peut ainsi lire : “Happy birthday grand chef”, avec un cœur, expression de l’amour que tout enfant peut porter à son géniteur.

Au vu de la complicité qu’il y’a entre Hamed Bakayoko et ses enfants, voir son fils le nommer “grand chef”, au lieu de l’habituel “père” ou “papa” est expressif de bien de sémiotiques. Lorsqu’un enfant désigne son père ainsi, cela est une marque de célébration, de fierté, de magnificence. Mais aussi et surtout une manière de lui donner de la force. Vu son état de santé, qui a entrainé son hospitalisation, lorsque Yerim écrit “grand chef”, c’est une manière pour lui de donner de la force à son père.

Pour tout enfant, le père, c’est le héros, le grand, celui en qui, on puise nos forces. La Côte d’Ivoire dans son ensemble souhaite un joyeux anniversaire au premier ministre Hamed Bakayoko, mais l’on prie aussi et surtout afin qu’il recouvre la santé. Que l’on ait également de ses nouvelles afin que les rumeurs les plus abjectes se taisent à jamais.

actupeople.net

Comments

comments