Côte d’Ivoire : Le financier Tidjane Thiam, passager clandestin de la présidentielle d’octobre?

TIDJANE THIAM, INTÉRESSÉ PAR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES D’OCTOBRE 2020

Le financier Tidjane Thiam, passager clandestin de la présidentielle d’octobre

Officiellement, Tidjane Thiam poursuit comme si de rien n’était sa carrière dans la finance. Contraint en février de démissionner de la direction générale de Crédit suisse, il doit être intronisé administrateur du groupe de luxe Kering de la famille Pinault lors de la prochaine assemblée générale de la société, repoussée au 23 juin. Mais officieusement, le financier franco-ivoirien ne s’intéresse qu’à une seule chose : la présidentielle ivoirienne.

En pleine quarantaine, le financier Tidjane Thiam songe à un infléchissement de carrière majeur. Ces derniers jours, il s’est très discrètement entretenu au téléphone avec l’ancien président Laurent Gbagbo, candidat potentiel du Front populaire ivoirien (FPI) à l’élection présidentielle d’octobre, ainsi qu’avec Henri Konan Bédié, dont Thiam fut le ministre du plan et qui prévoit de concourir sous les couleurs du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Depuis le départ de Thiam du gouvernement en 1999, les deux hommes avaient des relations glaciales et ne s’étaient pas parlé depuis plusieurs années.

Thiam a également appelé ces derniers jours Marcel Amon Tanoh, qui a démissionné de ses fonctions de ministre des affaires étrangères le 19 mars pour cause d’ambitions présidentielles contrariées (La Lettre du Continent du 01/04/20), ainsi que le premier ministre et candidat déclaré à la présidentielle Amadou Gon Coulibaly. But de toutes ces consultations : sonder les leaders politiques ivoiriens sur l’éventuelle entrée de Thiam dans l’arène présidentielle. L’électorat du financier, qui fut successivement directeur-général de l’assureur Prudential puis de Crédit suisse, serait celui du PDCI, et Thiam ne peut se lancer sans, au minimum, la bénédiction d’Henri Konan Bédié.

En attendant que celle-ci vienne, Tidjane Thiam a d’ores et déjà activé ses relais à Abidjan pour mettre en place une petite équipe et tester les réactions des acteurs politiques et économiques. Cette cellule exploratoire est principalement constituée de la famille de Thiam, notamment sa sœur Yamousso Thiam, son frère Abel Aziz Thiam et son neveu Ismaël Thiam. En parallèle, le financier cherche une résidence à Abidjan pour disposer d’un pied-à-terre.

Africa intelligence

Comments

comments