Côte d’Ivoire : le FPI s’excuse au près des ivoiriens

Le Président du parti démocratique de Côte d’Ivoire, le président Henri Konan Bédié aurait trahi le FPI selon un journal local. A cette affaire le porte parole du Front Populaire Ivoirien a tenu à faire une précision.

Le quotidien Le Patriote, dans sa parution de ce mercredi 10 novembre, a publié à sa Une des propos attribués au Secrétaire Général et porte-parole du parti, Issiaka Sangaré: << Bédié a trahi le FPI >>.

Le Front populaire Ivoirien tient à rappeler que le Secrétaire Général et porte-parole du parti n’a jamais tenu de tels propos, au cours de l’interview qu’il a accordée au quotidien Le Patriote, ainsi qu’à plusieurs autres medias, le lundi 8 novembre 2021, au siège du parti, dans le cadre du 6ème Congrès extraordinaire du FPI qui se tiendra, le samedi 13 novembre prochain, au Palais des sports de Treichville.

Par conséquent, le Front Populaire Ivoirien regrette l’exploitation faite par le quotidien Le Patriote de l’interview qui lui a été accordée et invite les journalistes à plus de professionnalisme.

Fait à Abidjan, le 10 novembre 2021

Secrétaire Général et Porte-parole

Sapel

