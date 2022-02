Côte d’Ivoire: le GAL Vagondo Diomande présente ses vœux aux Rois et Chefs Traditionnels

C’était ce lundi 07 février 2022 à Yamoussoukro au siège de l’institution.

Les garants de la tradition se sont dit honorés de cette démarche qui vient renforcer les liens déjà privilégiés qu’ils entretiennent avec le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.

Pour sa part, le Gal Vagondo Diomandé dit être venu se ressourcer auprès de ces gardiens du temple et s’abreuver en conseils et en sagesse.

Il leur a demandé en conséquence, de continuer d’aider S.E.M Alassane Ouattara, Président de la République dans sa quête de cohésion nationale et d’union entre tous les fils et filles du pays.

Au sortir de cette rencontre, il est envisagé la mise en place d’une plateforme de collaboration fructueuse entre le directoire et le ministère de l’intérieur et de la sécurité.

Un instant très apprécié par les chefs et une excellente opportunité pour le ministre à qui, il est donné de s’imprégner des réalités auxquelles la chefferie traditionnelle et les rois sont confrontés au quotidien.

Ce fut des moments d’échanges francs, courtois et fraternels couronnés par une grande satisfaction des deux parties marquant ainsi un nouveau départ dans les rapports entre les deux entités de l’Etat.

Le groupe de travail qui sera mis en place aura à cogiter sur les questions d’intérêt partagé. Il s’agit notamment de finaliser la rédaction du décret d’application de la loi organique relative à la Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels.

Melv

Comments

comments