Côte d’Ivoire : Le gouvernement fixe de nouveau un prix maximum pour les produits de grande consommation

le gouvernement à fixer un prix maximum pour les produits de grande consommation. Il s’agit à travers cette mesure du plafonnement de fixer un prix maximum pour les produits de grande consommation. C’est une stratégie pour lutter contre les pratiques spéculatives à la base des hausses excessives de prix. C’est le Conseil National de Lutte contre la Vie Chère qui veillera à l’application de cette mesure sur le terrain.A« L’arrêté interministériel N° 077 / MCIPPME/MEF/MBPE du 16 novembre 2022 signé par le Ministre du commerce de l’industrie et de la promotion des PME, du Ministre de l’économie et des finances, du ministre du budget et du portefeuille de l’état plafonne en son article premier le prix des aliments de grande consommation », rapporte ladite note. Qui précise que les produits concernés sont celui du riz, du sucre de la tomate concentrée, du lait, des pâtes alimentaires, de l’huile de palme raffinée et de la viande de bœuf.

Selon arrêté, le prix de ces aliments de grande consommation ne doit pas excéder ceux indiqués par le gouvernement. « Concernant l’huile raffinée, le prix des bouteilles de 0,90l ; 1,5L et de 3L sont respectivement fixés à 1200 FCFA, 1775 FCFA et 3775 FCFA au maximum. Quant à la viande de boeuf, le consommateur pourra s’en procurer à 2800 FCFA le Kg avec os et 3000 FCFA le kg sans OS au maximum dans sur les marchés de la ville d’Abidjan », peut-on lire dans la note d’information.

L’article 2 de cet arrêté interministériel précise : « Le non-respect du plafonnement des prix des produits mentionnés à l’article 1 du présent arrêté est puni conformément à l’ordonnance n°2013 -662 du 20 septembre 2013 susvisé en sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur ».

Il faut rappeler qu’en mars 2022 suite à la hausse des prix sur le marché, le gouvernement ivoirien avait plafonné le prix des aliments de grande consommation pour une durée de (3) trois mois et qui avait été reconduit jusqu’en aout 2022.

Comments

comments