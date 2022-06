Côte d’Ivoire: le gouvernement mobilise 88 milliards pour développer la région nord du golfe de Guinée

Le gouvernement ivoirien a mobilisé 88 milliards de FCFA pour financer des projets en vue de l’accélération du développement local des régions nord du golfe de Guinée. L’information a été donnée par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil des ministres, le 08 juin 2022 à Abidjan.« Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l’accord de prêt entre la République de Côte d’Ivoire et l’Association internationale de développement (AID) d’un montant d’environ 88 milliards de FCFA pour le financement du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée. Ce décret vise à accélérer le développement local dans ces régions », a révélé Amadou Coulibaly. Ces régions sont particulièrement exposées aux conflits et aux risques climatiques. Le décret vise à financer, notamment les projets de réhabilitation des marchés primaires ruraux existants ainsi que des activités d’engagement des jeunes de façon à agir significativement sur l’inclusion et la cohésion communautaire. Il permettra également de prévenir la violence et corrélativement les conflits communautaires et le terrorisme.

