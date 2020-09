Côte d’Ivoire: le gouvernement sort le grand jeu dans la Marahoué en transport

Renouvellement du parc automobile, 15 entreprises bénéficient du programme dans la MarahouéEn marge de la visite d’Etat du Président de la République Alassane Ouattara dans la Marahoué, le Ministre des Transports Amadou Koné a procédé ce samedi 26 septembre 2020 à Bouaflé, à la remise de véhicules au Secrétaire d’Etat au Renforcement des Capacités, Zoro Bi Epiphane, au profit de 15 entreprises de transport routier de la région.

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre du programme de renouvellement du parc automobile a permis au Ministère des Transports de mettre à la disposition des transporteurs de Bouaflé, Sinfra et Zuenoula des véhicules neufs compsés essentiellement de cars de 21 places et de 41 places. La cérémonie s’est déroulée dans la cour des TP de Bouaflé.Pour le Ministre Amadou Koné, ce projet structurant marque l’attachement du Président de la République et du Gouvernement à l’émergence d’un transport routier moderne et prospère, avec une contribution significative à la modernisation et la professionnalisation du secteur du transport routier.

A cet effet, dans l’optique d’une redynamisation du transport routier à l’intérieur du pays, plusieurs véhicules seront cédés ces jours-ci aux entreprises de transport routier éligibles au programme sur l’ensemble du territoire. Des cérémonies éclatées ont lieu à cet effet dans les différents chefs-lieux de région. Elles sont placées sous la présidence des Ministres ressortissants de ces régions.« Ce projet cher au Président de la République s’inscrit dans le cadre des actions à portée sociale et économique en faveur des acteurs du transport routier. Il vise essentiellement à améliorer la mobilité des personnes et des biens, en contribuant également à lutter contre la cherté de la vie à travers la réduction des coûts de transport », a insisté le Ministre Amadou Koné.

Avant d’exhorter les heureux bénéficiaires à en faire bon usage. Consigne compris cinq sur cinq par les transporteurs bénéficiaires de la Marahoué, selon leur porte-parole M. Allioun Diop. « Nous sommes à la fois heureux et conscients de cet immense effort que fait le Gouvernement pour notre bien-être. Nous, transporteurs de la Marahoué disons infiniment merci au Président Alassane Ouattara, au Gouvernement et à vous Monsieur le Ministre », a-t-il salué.

