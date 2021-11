Côte d’Ivoire: le gouvernement va bénéficier de 73 millions d’euros soit environ 48 milliards de FCFA de l’Allemagne dans le cadre de l’initiative du G20

Bonne nouvelle pour le Gouvernement ivoirien. Le pays va bénéficier d’un fonds supplémentaire de 73 millions d’euros soit environ 48 milliards de FCFA de l’Allemagne dans le cadre de l’initiative du G20 « Compact with Africa ». L’information a été donnée par le Directeur division Afrique de l’Ouest du Ministère Fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Allemand, M. Lars Wilke, accompagné d’une forte délégation conduite par l’ambassadeur de l’Allemagne en Côte d’Ivoire, SEM Ingo Herbert. C’était ce vendredi 12 novembre au cours d’une rencontre de haut niveau avec le Ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, à son cabinet sis à l’immeuble Sciam-Plateau.

Au terme de cette audience, M. Lars Wilke a confié qu’avec ce montant additionnel de 48 milliards de FCFA, son pays va renforcer la coopération avec la Côte d’Ivoire en la soutenant au niveau des réformes relatives notamment à la formation professionnelle, au dialogue politique, aux énergies renouvelables, à la lutte contre la corruption et également au secteur privé.

« Je suis heureux des financements supplémentaires d’environ 73 millions d’euros pour notre coopération. Pour cette année l’enveloppe est de 140 millions d’euro pour la coopération. Cela montre que la Côte d’Ivoire est un partenaire clé pour notre coopération, un partenaire privilégié. Il y a seulement 7 pays en Afrique qui ont ce statut de partenaire clé. Nous sommes heureux que la Côte d’Ivoire fasse partie de cette initiative », a félicité le Directeur Afrique de l’Ouest du ministère de la coopération économique avant de saluer la mise en place du comité du dialogue politique.

C’est un partenariat qui est important, a-t-il souligné, car il permet de soutenir les réformes entreprises par l’Etat de Côte d’Ivoire. « Nous sommes intéressés de soutenir la promotion des énergies renouvelables dans ce pays et dans ce cadre, il faut travailler ensemble pour qu’on puisse avoir plus d’investissement du secteur privé dans ce domaine », a recommandé M. Lars Wilke non sans préciser que s’agissant de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, ils ont évoqué l’adoption d’une stratégie.

En sus, l’émissaire allemand a révélé qu’au regard des atouts de la Côte d’Ivoire, de plus en plus d’entreprises allemandes veulent investir dans le pays.

Dans la même veine, SEM Ingo Herbert a noté que la Côte d’Ivoire est le hub pour les pays francophones en Afrique de l’Ouest et il a rassuré de l’engagement de son pays à toujours accompagner la Côte d’Ivoire dans son développement économique.

Pour sa part, le Ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly s’est dit satisfait de l’échange avec la délégation allemande. « … qui va nous accompagner sur des chantiers qui sont prioritaires pour nous, notamment les questions d’énergies renouvelables qui ont été mises sur la table. La formation professionnelle qui est un chantier assez important car il s’agit de former des jeunes à des emplois qui sont utiles pour le développement du secteur privé. La problématique de la lutte contre la corruption, comme vous le savez c’est un chantier également important pour nous, les signaux sont donnés. Ce qui montre que le gouvernement est résolument engagé à lutter contre la corruption », a-t-il déclaré.

Concernant la question du secteur privé, le ministre a rappelé que ce secteur est une priorité nationale comme cela a été dit par le Premier ministre Patrick Achi.

« A cet égard, je voudrais dire toute mon appréciation à la délégation allemande qui nous confirme que le fonds de soutien aux Pme va bénéficier très prochainement de 30 millions d’euros. En termes de retombées financières pour le Ministre de l’Economie et des Finances que je suis. Cela fera au total 140millions d’euro plus les 30 millions d’euro pour le fonds de soutien, et les 70 millions annoncés ce matin, c’est une bonne chose, on ne peut que s’en réjouir », s’est félicité le ministre.

Il faut noter que pour cette année 2021, l’Allemagne s’engage dans son partenariat avec la Côte d’Ivoire avec plus de 95 milliards FCFA au total.

Melv Le Sage

