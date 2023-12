Côte d’Ivoire: le gouvernement va décaisser 116 milliards FCFA pour la construction des routes Man-Kouibly et Guiglo-Taï

Le gouvernement ivoirien va décaisser un montant de 116 milliards pour financer la construction des routes Man-Kouably et Guiglo-Taï.

Infrastructures routières : le gouvernement va décaisser 116 milliards FCFA pour financer le projet de construction des axes Man-Kouably et Guiglo-Taï.

La Côte d’Ivoire va poursuivre la modernisation de ses infrastructures routières. Ce mercredi en Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé un financement de 116 milliards pour la construction des routes Man-Kouably et Guiglo-Taï.

« Le Conseil des ministres a adopté un décret portant ratification d’un accord-cadre d’un montant de 116 milliards FCFA conclu entre l’État de Côte d’Ivoire et la Banque islamique de développement (BID) pour le financement du projet de construction de la route d’intégration du district des montagnes », a déclaré le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

En effet, ce projet de construction d’une route d’intégration dans le district des montagnes sera réalisé dans deux régions. Il s’agit de la région de Cavally pour la route Guiglo-Taï et celle de la région du Tonkpi pour la voie Man-Kouably. Pour le gouvernement, ce projet permettra de renforcer les infrastructures socio-éducatives dans le district des montagnes, de faciliter en toute saison l’accès aux différentes localités du district, afin de stimuler les activités économiques, notamment le secteur agricole et minier.