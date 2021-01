Côte d’Ivoire: le GPS annonce le boycott des élections législatives 2021

Le mouvement Générations et Peuples Solidaires de Guillaume Soro, s’est réuni, le Samedi 16 Janvier, et a analysé la situation politique de la Côte d’Ivoire, notamment les élections législatives du 06 Mars prochain. Au terme de cette assise, il a été décidé de la non-participation de GPS à ce scrutin.

Les élections législatives à venir en Côte d’Ivoire ne connaîtront pas la participation de Générations et Peuples Solidaires de Guillaume Soro. Ainsi, en a décidé le mouvement, lors de sa réunion du samedi 16 janvier 2021. A travers cette décision, le mouvement entend demeurer dans sa logique de contestation du 3ème mandat inconstitutionnel du président, Alassane OUATTARA, et dénoncer l’incarcération arbitraire des membres GPS et plusieurs autres ivoiriens, et aussi le maintien en exil du Président SORO KIGBAFORI GUILLAUME et ses proches.

Le mouvement a demandé à son bureau politique, à ses cadres et à tous ses militants de suivre son mot d’ordre. Il a, par ailleurs, accepté entièrement de faire fusion avec tous les partis et mouvements proches de son leader, Guillaume Kigbafori SORO, et a réitéré son engagement ferme auprès de ce dernier.

