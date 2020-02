Côte d’Ivoire : le GPS de Guillaume Soro a maintenant atteint ses 100.000 adhésions

Depuis le 23 Décembre 2019, cet objectif de 100.000 adhésions atteint par le mouvement politique, Générations et peuples solidaires, est certainement la plus belle chose qui soit arrivée à son leader Guillaume Soro.

Générations et peuples solidaires (GPS), mouvement politique crée par Guillaume Kigbafori Soro, a atteint ce mercredi 12 Février, compte désormais 100.000 adhérents, quatre mois après son lancement. L’ancien premier ministre de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, l’espérait, c’est désormais une réalité. 100.000 adhérents aux idées politiques de Générations et peuples solidaires, “une prouesse, vous venez de démontrer que nous sommes la nouvelle force de la République. Vous venez d’avancer l’horloge de l’histoire politique de la Côte d’Ivoire” a écrit l’ex-président de l’assemblée nationale ivoirienne sur son compte officiel Twitter.

Guillaume Soro, 47 ans, toujours député en Côte d’Ivoire, avait tenté le 23 décembre de revenir dans son pays, après six mois à l’étranger. Mais il était reparti vers l’Europe après avoir appris qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. Plusieurs de ses proches, dont des députés et deux de ses frères ont été ensuite arrêtés. Guillaume Soro, qui a maintenu sa candidature à la présidentielle ivoirienne d’Octobre prochain, continue de réclamer leur libération. Dans un communiqué publié sur son site internet le vendredi 10 Janvier 2020, l’organisation non gouvernementale Amnesty International, avait dénoncé les persécutions du pouvoir ivoirien face aux leaders de l’opposition particulièrement les proches de Guillaume Soro.

Avec africa

Comments

comments