Côte d’Ivoire: le meeting du PDCI et FPI aura bel et bien lieu

Le meeting du PDCI et FPI aura lieu le 21 décembre à Port-Bouët. Le Secrétaire général du Front Populaire Ivoirien (FPI) s’est à cet effet prononcé sur ce sujet. « Nous avons en face, des gens qui ne savent rien de la démocratie » a affirmé Assoa Adou.

Je vais ajouter ceci, le meeting aura lieu et les deux plates-formes vont s’exprimer et dire ce qu’elles souhaitent pour la Côte d’Ivoire. C’est-à-dire une paix, mais une paix totale. Vous voyez ce qui s’est passé, ou qui se passe, me rend triste parce que ça montre que nous avons en face des gens qui ne savent pas ce qu’on appelle démocratie. Des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement d’un Etat. On signe des documents qui donnent autorisation et en dernière minute, on revient sur la décision.

Nous allons avoir les fêtes de fin d’année, un maire prend une décision que dans sa commune, sur son territoire, toute manifestation est interdite. Vous vous imaginez ? La commune de Yopougon n’est pas sa propriété ! Il décide que la population de Yopougon ne pourra pas manifester sa joie, ne pourra rien faire jusqu’au 05 janvier 2020. C’est triste mais je vais au-delà pour montrer que pour la Côte d’Ivoire, c’est assez grave. Parce que ceux qui, aujourd’hui, dirigent l’Etat ont une théorie. Leur théorie est la suivante. Ils s’en foutent des lois, des règlements ! C’est ce qu’ils décident qui doit se faire ! Si on était en Europe, j’allais dire qu’ils ont le comportement des gens du moyen âge. Or nous devons évoluer et construire un Etat démocratique.

Quand le président Laurent Gbagbo, en son temps, avait décidé que pour le triomphe de la démocratie en Côte d’ Ivoire, il fallait que les partis politiques puissent fonctionner. Le RDR, son président et leurs acolytes ont toujours reçu au moins par an 400 millions pour qu’ils puissent s’exprimer ! Parce que pour nous, chaque groupement politique qui a des représentants à l’Assemblée Nationale doit pouvoir s’exprimer. Eux ils arrivent, non ce n’est pas possible. Alors, c’est ça qui est triste parce que ça donne l’image aux autres pays, aux autres nations surtout aux Européens, aux Américains que nous autres Africains, nous ne sommes pas dans le sens du progrès.

Et c’est pourquoi, nous maintenons ce meeting. Ce meeting aura lieu le 21 décembre à Port-Bouët et nous demandons à toutes nos militantes, à tous nos militants, à tous nos sympathisants de Port-Bouët, de Treichville, de Marcory, de Koumassi, de Yopougon et des autres quartiers de se mobiliser, de se rendre à ce meeting dès le matin du 21, qu’ils marchent vers le stade pour que nous démontrions que la démocratie vivra en Côte d’Ivoire malgré l’opposition du groupe ultra minoritaire du RDR et de ses avatars.

