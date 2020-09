Côte d’Ivoire : le message de Mme Solange Fatima Mabri à son époux après la décision du Conseil Constitutionnel

Solange Fatima Mabri, épouse du président de l’UDPCI, Albert Mabri Toikeusse a réagi mardi suite à la décision du conseil constitutionnel d’éliminer son cher époux de la course à la présidentielle 2020. Dans une lettre ouverte adressée au candidat investi, Solange Fatima Mabri a tenu à consoler l’homme politique et à dénoncer une injustice notoire contre tous les candidats raillés de la liste.

“Mon cher époux Dr Abdallah Toikeusse MABRI, ils savent et nous savons que notre parrainage est allé au delà de ce qui a été demandé.

INJUSTICE du conseil constitutionnel ???

DÉCISION politique ???

C’est le DIEU de justice qui le sait…

Cette INJUSTICE et FRUSTRATION doit être la motivation pour éveiller les consciences endormies.

Comme tu sais le faire, dans cette période de confusion, remets toi à DIEU.

David le berger en allant donner à manger à ses frères guerriers sur le champ de bataille dans le combat contre Goliath, ne savait pas qu’une grande VICTOIRE l’attendait…

Le CRÉATEUR, le DIEU tout PUISSANT seul à le dernier mot. Les Militants de l’UDPCI, tes Sympathisants et cette majorité tassée dans l’ombre sont avec toi, ne baisse pas les bras, notre HÉROS.

La population de la Côte d’Ivoire tout entière qui souhaite la paix, la cohésion sociale et un développement durable espère en toi.

Les enfants et moi t’aimons très fort, nous serons toujours là pour toi homme de la non violence et du consensus,” a-t-elle déclaré.

Sapel MONE

Comments

comments