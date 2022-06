Côte d’Ivoire: le ministre Bouake Fofana exhorte à quitter les quartiers à risque

Abidjan, le 31 mai 2022 – A l’occasion d’une visite terrain dans les communes d’Abobo (Abobo Clouétcha et Abobo désert) ainsi que de Cocody (Lauriers 9), le 31 mai 2022 à Abidjan, le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana , a exhorté les populations au civisme et à quitter les sites à risque.

« Nous avons identifié des zones à risque à Abidjan. En cas de pluies, il y aura des risques d’inondation, de glissement de terrain ou d’éboulement dans ces zones. La décision du gouvernement est de faire partir les populations installées sur ces sites pour éviter des pertes en vies humaines », a-t-il insisté.

Pour Bouaké Fofana, cette visite a permis de « mettre une image sur la réalité » afin d’amener les concitoyens à prendre conscience des dangers auxquels ils sont exposés. La visite, a-t-il souligné, visait également à sensibiliser les populations à se mettre en sécurité pendant la saison des pluies pour sauver leur vie.

Le ministre a assuré qu’une fois les populations parties, les zones à risque seront sécurisées. Des travaux d’aménagement y seront effectués en vue d’éviter des réinstallations ou la recolonisation des sites identifiés. A titre illustratif, il a cité le cas de la décharge d’Akouédo dont le site aménagé abrite un parc urbain.

La visite s’inscrit dans le cadre de l’opération « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque» qui démarre le 05 juin prochain dans 54 zones à risque répertoriées dans les 13 communes du district d’Abidjan.

Melv

Comments

comments