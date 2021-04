Côte d’Ivoire: le ministre de l’Économie de la France Bruno Lemaire foulera bientôt le sol Ivoirien

Le Ministre Français de l’Économie est annoncé les 29 et 30 avril prochain à Abidjan, de sources politiques françaises.

Le ministre de l’Économie de la République française débarque en Côte d’Ivoire pour, apprend-on et entre autres, tenter de donner un coup d’accélérateur à des projets français en Côte d’Ivoire, à l’arrêt.

En effet, Bruno Lemaire vient pour s’enquérir sur place de la situation de celui du métro d’Abidjan, de l’entreprise française Bouygues, annoncé depuis 2015 et qui, depuis lors, n’a pas véritablement avancé. Nous apprenons qu’il piétine en raison des habitations sur son tracé et du relogement des “à reloger”.

Le ministre français survolera également d’autres projets de coopération entre la Côte d’Ivoire et la France dans le cadre du programme de désendettement dit “C2D” et fera le point avec les autorités ivoiriennes sur les possibilités d’achat d’armement pour sa sécurité et de positionnement d’entreprises françaises pour des chantiers d’infrastructures en projet (autoroute de la côtière, de Dabou, ndlr) et de développement dit “durable”.

