Côte d’Ivoire: le Ministre d’état ,Ministre de La Défense, Téné Birahima remet des véhicules aux FACI

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a procédé, ce Mardi 26 octobre 2021, à la remise d’un important lot de matériels roulants aux unités des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI) et à la Gendarmerie Nationale.

Cette cérémonie s’est déroulée à la Place d’Armes du Groupement Ministériel des Moyens Généraux (GMMG) en présence du Général de Corps d’Armée, Lassina Doumbia, Chef d’Etat-Major Général des Armées (CEMGA) et du Général de Corps d’Armée, Alexandre Apalo Touré, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale.

Ce sont au total 98 véhicules dont 56 aux FACI et 42 à la Gendarmerie Nationale et l’administration centrale. Des véhicules tactiques de haute mobilité qui viennent renforcer le parc automobile des Forces Armées de Côte d’Ivoire.

Le CEMGA a salué la « constance dans une posture : celle de façonner pour la côte d’Ivoire, des forces régaliennes qui lui ressemblent, afin de porter le projet sécuritaire qui rassemble ses fils. » Des véhicules qui apportent, selon le CEMGA, à ces Armées engagées une capacité supplémentaire d’emport d’environ 700 personnels, soit la valeur d’un bataillon organique. Il a ensuite prié le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara de bien vouloir faire l’interprète auprès du Conseil National de Sécurité et de SEM. Le Président de la République, Chef Suprême des Armées, de leur détermination à toujours mériter ce soutient à travers un engagement plus accru dans l’exécution de leurs missions.

Prenant la parole, M. Téné Birahima Ouattara, en sa qualité de premier responsable de ce département ministériel a exprimé sa gratitude et celle de l’ensemble des Forces Armée de Côte d’Ivoire, tous corps confondus au chef de l’Etat pour « cette attention constante envers nos hommes ». Il a aussitôt justifié cette attention du Président de la République par leur engagement et leur résilience aux ennemis et bandes armées de plus en plus perfides et de plus en plus complexes à identifier.

C’est pourquoi, au nom du Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense a félicité les Forces Armées de Côte d’Ivoire pour leur professionnalisme et leur efficacité sous la conduite du Général Doumbia et du Général Apalo. « J’aurai encore l’occasion de vous féliciter et de distinguer certains d’entre vous lors de la célébration de la traditionnelle fête patronale du Groupement Ministériel des Moyens Généraux qui aura lieu le mois de décembre prochain », a-t-il annoncé.

Melv Le Sage

