Côte d’Ivoire: le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a visité les installations de l’usine UTEXI

La visite terrain s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Premier ministre Patrick Achi pour la renaissance des unités industrielles textiles et de confection en Côte d’Ivoire.

« Nous sommes ici à la demande de Monsieur le Premier ministre, à la suite d’un rapport que mes équipes issues de la Direction générale de l’Industrie ont fait au cours du mois d’août 2021, concernant la situation de toutes les unités industrielles textiles de Côte d’Ivoire en difficulté notamment UTEXI, FTG de Bouaké et COTIVO d’Agboville », a situé le Ministre Souleymane Diarrassouba, à l’issue de la visite qui a permis aux deux ministres de constater la réalité de l’existant à UTEXI.

Le Ministre en charge de l’Industrie n’a pas manqué de souligner que cette visite des installations industrielles fait suite à l’engagement pris par le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, vis-à-vis des populations de Dimbokro, à l’occasion de la visite d’Etat effectuée dans la région du N’Zi, en septembre 2019. En effet, le Chef de l’Etat avait manifesté sa détermination à relancer les activités de ce fleuron de l’économie régionale que constituait l’usine UTEXI d’une capacité de 8000 tonnes et qui employait 2000 personnes.

A cet effet, au-delà des mesures urgentes pour le redémarrage de l’usine, il a révélé la nécessité d’élaborer un plan stratégique global technique et financier, afin de trouver des solutions durables aux problèmes qui, selon le Directeur général de l’unité, Konaté Vassiriki, se résument en garantie d’approvisionnement de la matière première par les engreneurs et d’un appui financier de l’Etat pour relancer la machine.



Pour sa part, le Ministre de l’Economie et des Finances, cadre de la ville, a rappelé l’importance de l’usine UTEXI pour Dimbokro, d’autant plus qu’elle avait contribué à créer un dynamisme économique grâce à une offre d’emplois à ses populations. C’est pourquoi, il a salué l’engagement du Gouvernement à redonner un nouveau souffle à ce pôle économique de la ville.

Toutefois, le Ministre Adama Coulibaly a demandé à l’opérateur de se tenir prêt à faire face à ses responsabilités, quand bien même il bénéficierait de l’appui du Gouvernement, afin de garantir la durabilité des appuis dont il aura à bénéficier de la part de l’Etat. Puis, il a rappelé que le Premier ministre Patrick Achi tient à la promotion des champions nationaux et de l’industrie.

