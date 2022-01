Côte divoire : le ministre Legré Philippe transmet un message au président Alassane Ouattara

Allez dire au président Alassane Ouattara qu’il sera candidat en 2025. Nous avons avons encore besoin de lui. On ne va pas le laisser aller à la retraite en 2025.(…) On ne veut pas attendre qu’il dise je m’en vais. Non! On n’acceptera pas! Il va nous dire qu’il est fatigué. Non! il y a des gens plus fatigués que lui! Avec tout le travail qu’il fait on ne va pas le laisser partir. Il ne partira pas.”

Comments

comments