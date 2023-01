Côte d’Ivoire: le ministre Tiemoko meyliet lance les travaux de la route Niakara-Tortiya

Le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a procédé, le 26 janvier 2023, au lancement des travaux de la route Niakara-Tortiya, longue de 53 km.

Ce projet, d’un montant de 48,7 milliards de FCFA, sera exécuté en 24 mois, grâce à un financement de l’État de Côte d’Ivoire.

Les travaux consisteront en l’aménagement et au bitumage de la voie actuelle en une route bidirectionnelle, c’est-à-dire une 2×1 voie. Chaque voie aura une largeur de 3,5 m, à laquelle s’ajoutera un accotement de 1,5 mètre en rase campagne, et de 2 mètres en traversée d’agglomération.

« Lors de la visite d’État de novembre 2019, le Président Alassane Ouattara a promis cette infrastructure routière à la grande joie des populations de Niakara et Tortiya. Et aujourd’hui, nous concrétisons cette promesse par le lancement des travaux, a souligné le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou.

Selon le ministre, le projet aura un impact considérable sur les activités socio-culturelles et économiques de la Région et des deux localités.

Et d’indiquer que le bitumage de cet axe, qui relie Niakara et Tortiya, y compris la construction du pont sur la rivière Bou, contribuera fortement à désenclaver la localité de Tortiya qui, naguère, avait été érigée en ville, suite de l’afflux des populations venues d’horizons diverses à la recherche d’un emploi dans le secteur des mines.

