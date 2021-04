Côte d’Ivoire : le nouveau gouvernement ivoirien

Le président de la République S.E.M Alassane Ouattara a procédé ce mardi 6 avril 2021 à la signature d’un décret portant nomination des membres du Gouvernement. Ainsi, sur proposition du Premier Ministre, chef du Gouvernement Patrick Achi, sont nommés:

Ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration : Kandia Camara

Ministre d’Etat, ministre de la Défense : Téné Birahima Ouattara

Ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural : Kobenan Kouassi Adjoumani

Gardes Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : Jean Sansan Kambilé

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité : Général Vagondo Diomandé

Ministre des Eaux et Forêts : Alain Richard Donwahi

Ministre du Plan et du Développement : Mme Nialé Kaba

Ministre des Transports : Amadou Koné

Ministre de l’Economie et des Finances : Adama Coulibaly

Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l’Administration : Anne Désirée Ouloto

Ministre de la Construction : Bruno Koné

Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat : Moussa Sanogo

Ministre de l’Hydraulique : Laurent Tchagba

Ministre de l’Equipement : Amédé Koffi Kouakou

Ministre de l’Education nationale : Mariatou Koné

Ministre de la Réconciliation : KKB

Ministre du Commerce : Souleymane Diarrassouba

Ministre des Sports : Paulin Claude Danho

Ministre de la Communication des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement : Amadou Coulibaly

Ministre de la Promotion de la Jeunesse, porte-parole adjoint : Mamadou Touré

Ministre de la Promotion de l’Investissement : Esmel essis

Ministre des PME, Artisanat : Félix Anoblé

Ministre des Ressources animales : Sidi Tiémoko Touré

Ministre du Tourisme : Siandou Fofana

Ministre de la Bonne gouvernance : Epiphane Zorro Bi Ballo

Ministre de l’Economie numérique Innovation : Roger Adom

Ministre de l’Enseignement supérieur : Adama Diawara

Ministre de la Santé, de l’Hygiène publique : Pierre Demba

Ministre des Mines : Thoma Camara

Ministre de la Salubrité : Bouaké Fofana

Ministre de la Solidarité : Belmonde DOGO

Ministre de l’Emploi : Adama Camara

Ministre de la Femme : Nassénéba Touré

Ministre de l’Enseignement technique : Koffi N’Guessan

Ministre de la Culture : Arlette Badou N’Guessan Kouamé

Ministre de l’Environnement : Jean-Luc Assi

Ministre délégué chargé de l’Intégration : Alcide Djédjé

Secretaire d’Etat chargé du Logement social : Lataille Koffi

Secrétaire d’Etat chargé de la moderniation de l’administration : Brice Kouamé Kouassi

Secrétaire d’Etat chargé des Affaires maritimes : Célestin serey Doh

Secrétaire d’Etat des Affaires sociales : Clarisse Mahi

