Côte d’Ivoire: le nouveau ministre de la réconciliation KKB se rend à un combat de boxe

Fraîchement élu Ministre de la réconciliation nationale, KKB semble de plus en plus occuper comme en témoigne ses récentes pérégrinations dans la perle des lagunes.

Le Ministre qui est investi pour réconcilier tous les Ivoiriens a pris part à un combat de Titans entre le champion de boxe Ivoirien Youssouf Doumbia et un boxeur argentin connu sous le nom de Adriel Nicolas au Palais des Sports de Treichville. A son arrivée une foule compacte distillait à son endroit des cris d’euphorie et de joie. Les photos du ministre prises en ce lieu sont tout de suite devenues virales sur les réseaux sociaux et que dire des commentaires des internautes qui déchiraient par milliers sous les images de KKB relayées par les médias «people». A peine nommé, le ministre entend se démarquer et se positionner comme celui qui joue la carte du « rassembleur ». KKB aura donc marqué son chemin dans cette atmosphère politique crispée par les tensions insidieuses et les recriminations d’une classe politique encore attentiste. Cependant, il n’y a plus de doute « KKB est aux côtés des populations et de la paix ».

