Côte d’Ivoire : le nouveau palais présidentiel bientôt livré

Le nouveau palais présidentiel sera inauguré dans peu de temps.

Le Palais Présidentiel d’Abidjan, œuvre de l’architecte Pierre Dufau (assisté de Maurice Lafon) fût construit à la demande du Président-Fondateur de la République de Côte d’Ivoire Félix Houphouët-Boigny au moment de l’indépendance du pays et fut inauguré en 1962. Il est construit dans le quartier du Plateau avec de nombreuses vues sur la lagune Ébrié et comporte plusieurs bâtiments : le Palais proprement dit est la résidence privée du Président et les cabinets ministériels, apprend AbidjanTV.

La décoration fut confiée à de nombreux artistes réputés dont entre autres : Bernard Buffet pour les peintures, René Collamarini pour les sculptures extérieures, Louis Dideron pour les sculptures intérieures, Jean Lurçat pour les tapisseries. Puis un nouveau Palais Présidentiel a été construit à Yamoussoukro lors du transfert de la capitale ivoirienne en 1983.

Avec une Côte d’Ivoire qui tend vers l’émergence c’est cet optique que Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a entamé la construction d’un nouveau palais présidentiel à Abidjan. Ce futur bâtiment se situera en face de l’actuelle présidence dans le quartier des affaires du plateau ». Bâti sur une superficie d’environ 1 hectare, l’esplanade comprendra 300 bureaux, 360 places de parking dont 60 pour les visiteurs. Il accueillera les collaborateurs du Président de la République.

A l’issue de ces travaux, c’est un véritable chef-d’œuvre architectural qui se fera constater et admirer au sein du palais présidentiel. Encore une œuvre signée du grand bâtisseur, qui n’est plus à présenter car désormais connu de tous son excellence le président de la république ALASSANE OUATTARA et sera livré dans quelques mois .

Sapel

