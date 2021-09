Côte d’Ivoire : le pagne du retour de Charles Blé Goudé bientôt dévoilé

Le Retour au pays de l’ex président des jeunes patriotes de Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé se dessine. Dans une note publiée sur sa page facebook ce matin l’homme annonce la cérémonie consacrée à la présentation du pagne du retour.

“Le chasseur raconte toujours sa bravoure aux villageois avec fierté. Mais le jour où la biche donnera sa version, tout le monde saura la vérité sur la partie de la chasse en brousse.

Pour le moment, j’attends mon Passeport.

En attendant, je mange ma banane braisée au calme.

RDV LE 25 SEPTEMBRE À L’HÔTEL BELLE CÔTE POUR LA CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DU PAGNE DU RETOUR.”

Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien et ex-chef des Jeunes patriotes, était aux côtés de l’ex-président Laurent Gbagbo sur le banc des accusés à la Cour pénale internationale de La Haye. Il a, comme Laurent Gbagbo, été définitivement acquitté, le 31 mars, pour des crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis entre décembre 2010 et avril 2011.

Sapel MONE

