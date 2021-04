Côte d’Ivoire: le pagne pour accueillir Gbagbo est à nouveau en vente, voici les coûts

Acquitté définitivement hier par la chambre d’appel et donc définitivement libre, Laurent Gbagbo et son poulain Charles Blé Goudé devraient rentrer dans les semaines à venir. Leur retour était déjà acté pour la “mi-mars” avant que la date définitive du procès ne soit fixé au 31 mars.

La SG du FPI monsieur Assoa Adou avait déjà dressé la liste des membres du comité d’accueil. Cette liste ne devrait pas changer et ce sont les personnes citées qui devront l’accueillir. Mais, il se pourrait que l’accueil soit plus chaleureux car, il ne s’inscrit plus dans le même contexte.En effet, cette fois ci, Laurent Gbagbo est définitivement libre alors pour son retour, le FPI a mis en vente un pagne à son effigie. Tout comme lorsque l’ex président ministre feu Amadou Gon devait revenir de France après un long moment de maladie, un pagne avait été sortie afin de rendre son retour plus spécial. Les membres du FPI eux aussi ont suivis l’exemple.L’avocate de Laurent Gbagbo Me Habiba Touré a annoncé que son retour pourrait se faire plus vite que prévue à cause d’une accusation dans le cadre du bradage de la BECEAO.

Une condamnation de Laurent Gbagbo dès son retour ne serait pas à l’avantage de la réconciliation nationale et pourrait même créer de nouvelles violences. J’attends vos commentaires à ce sujet.

LaurèneDePrisca

Comments

comments