Côte d’Ivoire : Le paiement par avance des salaires du Mois 2020

Adama Coulibaly, le ministre de l’Economie et des finances et Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ont adressé un courrier au Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, référencé N°0311/ MEF/ MPMBPE/DGBF/ DBE2/ DFA pour un « paiement par avance des salaires des fonctionnaires, des agents de l’Etat, des agents contractuels des établissements publics nationaux, des projets, des collectivités décentralisées, des agences d’exécution, des exeprts des conventions BNETD-Régie et des agents contractuels gérés par les sociétés prestataires de service ainsi que des dépenses d’abonnements et des loyers pour le mois de mars 2020 ».

« En attendant la réalisation des formalités administratives par les Gestionnaires de Crédits et les Ordonnateurs délégués et secondaires, notamment le dépôt des spécimens de signature, nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir payer par avance les salaires des fonctionnaires, des agents de l’État et des agents contractuels des établissements publics nationaux, des projets des collectivités décentralisées des agents d’exécution, des experts des conventions Bnetd règle et des agents contractuels gérés par les sociétés prestataires de service », stipule la note signée par les deux ministres et diffusée sur les réseaux sociaux, comme constaté par 7info.

Selon le communiqué, en date du 19 mars dernier, ces avances « seront régularisées en priorité par la direction des soldes, les ordonnateurs des structures bénéficiaires desdites avances et les chefs de projet, dès la première semaine du mois d’avril 2020 ».

7INFO

Comments

comments