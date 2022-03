Côte d’Ivoire: le parti de Laurent Gbagbo se fragilise déjà, des incompréhensions exposent le PPA-CI

Le nouveau parti de l’ex président ivoirien Laurent Gbagbo se fragilise déjà à quelque jours de la célébration de ses 100 jours d’exitance. Le Parti des Peuples Africain, Côte d’Ivoire( PPA-CI ) s’expose à la moquerie et à une éventuelle disparition du parti à cause de certains membres indisciplinés. Les faits relatés par un partisan actif.

Le président Gbagbo préside le CSP. Le CSP produit un communiqué officiel. Et les gens viennent dire que le président Gbagbo n’a rien avoir avec la décision du CSP. En conclusion selon eux, c’est Assoa Adou qui a tout inventé.

Tout simplement parce que votre candidat est inéligible.

C’est le même scénario qu’a utilisé les suiveurs de Simone pour saboter le président Gbagbo en prétendant s’attaquer à Assoa Adou.

Assoa Adou est souffre trop avec les gens…

Cette manière malhonnête de discréditer le président Gbagbo que Simone et ses suiveurs ont utilisé pour le combattre, méthode que vous avez dénoncé, c’est la même méthode que vous utilisez aujourd’hui.

C’est quoi la différence entre vous et les partisans de Simone dans ce cas. Comment peut-on venir sur la toile exposer son parti ? Pourquoi c’est toujours en notre sein?

Quand votre parti prend une décision qui ne vous arrange pas, faites une réclamation auprès du comité de contrôle au lieu de venir dire qu’Assoa Adou a tout inventé.

Simone est partie avec ses suiveurs lutteurs et indisciplinés. On croyait qu’on était débarrassé des indisciplinés, mais non, il en reste encore.

Comment peut-on dire d’une réunion que le président a présidé qu’il n’est pas au courant des décisions qui y ont été prises?

Je rappelle que ma candidate pour diriger les femmes du PPACI s’appelle Fleur Aké M’bo Esther. Elle est la personne la mieux placée pour remplacer la grande dame Marie Odette Lorougnon Gnabry. Nous avons fait sa campagne pour expliquer pourquoi c’est à elle de diriger les femmes du PPACI…

Notons que le FPI du Président Pascal Affi N’GUESSAN est carrément inexistant sur la scène politique depuis plusieurs jours.

Sapel MONE

Comments

comments