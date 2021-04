Côte d’Ivoire : « Le PDCI doit être au RHDP », estime Ouattara

Le président ivoirien Alassane Ouattara, a estimé jeudi à Abidjan que le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), ex-allié du pouvoir devrait appartenir au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), au cours d’une rencontre.

« Dans ma vision de la Côte d’Ivoire, le PDCI doit être au RHDP. Je considère que c’est une approche que nous devons avoir « , a dit Ouattara qui recevait à sa résidence une délégation des régions du grand Sud et de l’Est.

Le président ivoirien a révélé qu’il était « en contact » avec le leader du PDCI, Henri Konan Bédié avec qui il a « parlé avant-hier. »

Poursuivant, il a jugé « très important » d’avoir « des options politiques basées sur la Côte d’ Ivoire, car le PDCI et le RHDP sont des « partis libéraux et de centre-droit. »

« Rien ne doit séparer » les deux partis, a-t-il indiqué, tout en précisant avoir confié au Premier ministre Patrick Achi de « travailler au rapprochement » de ces formations, car il y va de « l’intérêt national. »

« Les extrémistes doivent rester ensemble, mais le PDCI doit rester au RHDP », a conclu Alassane Ouattara.

En août 2018, la formation de Bédié a décidé de se séparer officiellement de son allié politique, le Rassemblement des républicains (RDR) dirigé par Ouattara sur fond de tension liée à la création du parti unifié, le RHDP.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Comments

comments