Côte d’Ivoire : le PDCI-RDA réagit à la nomination de Beugré Mambé

Lors d’une importante conférence de presse qui s’est tenue à la Maison du Parti, l’Honorable Soumaïla Bredoumy Kouassi, porte-parole du PDCI-RDA, a pris la parole pour discuter de la décision présidentielle concernant la nomination de Beugré Mambé.

La conférence de presse qui s’est tenue ce jeudi 19 octobre a couvert divers sujets, notamment le bilan du 1ᵉʳ Bureau Politique du PDCI-RDA, des informations générales par rapport au futur Congrès du parti et des nouvelles nationales. Toutefois, la nomination de Robert Beugré Mambé a monopolisé l’attention des participants et des médias, devenant le point central de discussion.

En effet, le Président Ouattara a désigné Robert Beugré Mambé, ancien membre du PDCI-RDA, pour remplacer Patrick Achi en tant que Premier ministre. Avant de prendre cette décision, le chef de l’État a mis en avant la longue carrière politique de Mambé, qui a occupé divers postes, dont celui de ministre auprès du Président de la République en charge des Jeux de la Francophonie en 2016.

Pendant la conférence de presse, l’Honorable Soumaïla Bredoumy Kouassi a exprimé sa position concernant la décision du Président Ouattara de la manière suivante : “Le Président de la République a le pouvoir exclusif de choisir qui il veut comme son Premier ministre. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, mais plutôt dans un régime présidentiel. Il est libre de choisir qui il veut et peut mettre fin à un mandat non pas parce que tu as bien travaillé, mais parce que la mission qu’on t’a confiée est à terme“. Et d’ajouter : “Aujourd’hui, on se rend à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Le Président a déclaré que Beugré Mambé a bien organisé les Jeux de la Francophonie, et il faut que nous réussissions. C’est donc une mission.“

De plus, le représentant du parti historique a discuté de l’aspect politique de cette nomination, mettant en évidence que la sélection de Mambé ne découlait pas uniquement de ses compétences, mais était également influencée par des considérations politiques plus vastes. “C’est un de nos cadres. Il a la capacité, pourvu qu’on lui donne les moyens et la confiance. Et ils doivent (le RHDP) remercier le PDCI-RDA d’avoir produit des cadres de type Mambé. S’ils avaient mieux, ils ne l’auraient pas pris. C’est parce qu’ils n’ont pas eu mieux”, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a suggéré que des considérations ethniques pouvaient jouer un rôle, étant donné que l’impact politique de la nomination de Mambé pourrait avoir des répercussions plus larges, notamment en prévision des élections de 2025. Soumaïla Bredoumy Kouassi a déclaré : “La dimension [ethnique] commence à se manifester de manière plus évidente au sein des États généraux de la République. Il était donc nécessaire que le front intertropical s’abaisse pour laisser place à un souffle d’air frais”, déclenchant ainsi des rires parmi une partie de l’auditoire.