Côte d’Ivoire : Le Père N’zebo VK répond au ministre Adjoumani et aux cadres catholiques RHDP

Le Père N’zebo VK décide de répondre au ministre Adjoumani et aux cadres catholiques RHDP dans une lettre ouverte ce jeudi.

“Bonsoir à toutes et à tous.

Bonsoir aux “cadres catholiques du RHDP”.

Dans une récente vidéo publiée le Vendredi 29 Août 2020, j’interpellais les politiciens avec ce titre évocateur :

” Ne mêlez pas l’Église à vos délires politiques messieurs les politiciens ! “

Je disais entre autres : ” Quand l’Église parle de la défense de la vie, on dit qu’elle fait de la politique; quand l’Église parle du droit des plus pauvres, on dit qu’elle fait de la politique; quand elle parle de la paix, elle fait de la politique, quand elle avertit pour éviter des conflits inutiles, on dit qu’elle fait de la politique…”

Je ne croyais pas bien dire à la vue du spectacle outrageux auquel le Ministre ADJOUMANI, encadré d’une poignée des cadres catholiques du parti du RHDP, viennent de se livrer aujourd’hui en réponse, disent-ils, au message de Son Éminence Jean Pierre Card. KUTWÃ du Lundi 31 Août dernier.

Mesdames et messieurs “les cadres catholiques du RHDP,”

avez-vous vraiment écouté personnellement l’adresse de son Éminence Jean Pierre KUTWÃ ou d’autres vous l’ont rapporté ?

Mesdames et messieurs “les cadres catholiques du RHDP,”

avez- vous compris ce message ou plutôt faites-vous exprès de ne l’avoir pas compris ?

Mesdames et messieurs “les cadres catholiques du RHDP,”

je ne vais pas insulter votre intelligence en affirmant que vous n’avez pas saisi la portée des propos de l’Archevêque d’Abidjan; bien au contraire, vous l’avez tellement compris que cette vérité vous blesse. Il n’y a que la vérité exprimée dans la nudité de sa beauté qui puisse pousser des cadres d’un parti au pouvoir à s’adonner à tant d’élucubrations et gesticulations pour un message invitant à la culture de la paix dans un esprit de bon sens.

Mesdames et messieurs “les cadres catholiques du RHDP,”

vous dites et je cite : ” Que deviendrait ainsi la Côte d’Ivoire, si des hauts responsables religieux appartenant à d’autres confessions décidaient comme vous, en violation du principe de la laïcité de l’État consacré par la Constitution, de prendre la parole pour se prononcer sur des sujets électoraux ou sur d’autres candidats ? “

J’ose croire que vous n’êtes ni sourds ni aveugles; alors prêtez bien attention pour écouter aussi cet Imam sur les réseaux sociaux qui ne se lasse pas d’interpeler le Président Alassane OUATTARA à propos de sa candidature. Je n’ai pas encore vu les cadres musulmans du RHDP se rendre à sa mosquée pour y faire une déclaration.

En outre, faut-il ici vous définir le principe de laïcité ? Comprenez donc une bonne fois pour toute que la laïcité est une garantie de la liberté de conscience. En d’autres mots, la laïcité offre à tout citoyen la liberté de manifester et de vivre sa croyance religieuse en respectant l’ordre public. Cela voudrait dire en langage simplifié que l’État doit être neutre sans avoir une couleur religieuse; l’État ne doit pas être chrétien, ni musulman, ni bouddhiste, ni franc-maçon, etc. La laïcité n’a rien à voir avec le fait qu’une autorité religieuse accomplisse sa mission de prophétisme en avertissant des dangers qu’une nation toute entière encourt en gardant le silence sur de petits faits aux répercussions inimaginables.

Par ailleurs, Mr Adama BICTOGO a dit que le Cardinal Jean-Pierre a pris partie…

Oui, l’Archevêque d’Abidjan a pris partie pour la paix et la préservation des vies humaines. Il a pris partie pour le “vivre ensemble dans l’unité” et pas dans la division. Il est dans le plein accomplissement de sa mission. Il a pris partie pour ne pas faire la politique de l’autruche, c’est-à-dire fermer ses yeux et se taire quand il voit le danger arriver.

Pour ma part, je suis très d’avis avec Son Éminence Jean Pierre Card. KUTWÃ. Je trouve que sa vision est même très juste et ses mots sont bien pesés : la candidature du Président de la République Alassane OUATTARA aux prochaines élections N’EST PAS NÉCESSAIRE. Elle n’est vraiment pas NÉCESSAIRE car il aurait gagné beaucoup plus en crédibilité qu’en voulant faire plaisir aux cadres de son parti, surtout ceux qui se réclament de l’Église catholique. En toute chose, savoir s’arrêter est une grande preuve de sagesse.

Et j’ajoute par ailleurs, que les candidatures des Présidents BÉDIÉ et GBAGBO ne sont pas non plus NÉCESSAIRES. Au lieu de nous servir du “déjà vu et du vomi”, nous souhaitons vivement un renouveau de la classe politique, loin de ces Présidents ALASSANE, GBAGBO et BÉDIÉ autour desquels les conflits n’ont pas cessé jusqu’à ce jour.

Mesdames et messieurs “les cadres catholiques du RHDP”,

puisque vous partagez avec nous la même foi, demain, j’offrirai la messe pour votre conversion pour avoir violé le territoire de la Cathédrale d’Abidjan pour y déverser vos airs de suffisance insultante.

L’Église catholique n’a pas d’armée, mais son Dieu est le même qui a fait sortir les Israélites de l’oppression de Pharaon. Notre Dieu, c’est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Vous pouvez même tenir vos meetings dans l’enceinte de la Cathédrale St Paul du Plateau. On ne vous opposera aucune résistance.

Personnellement, en élevant le Pain de Vie et la Coupe du Salut, je vous citerai nommément, Mr ADJOUMANI et ses accompagnateurs, afin que les Saints Anges gardiens vous protègent et vous gardent de tout mal.

Puisse le Saint Esprit du Seigneur rabaisser votre arrogance et outrecuidance pour respecter ce que Dieu a déclaré sacré.

Et enfin pour terminer, le lundi n’était pas le 30 Août mais le 31… La précipitation conduit à poser des actes grossiers et à se perdre dans son calendrier.

Que le Seigneur nous vienne en aide !



Père N’Zébo VK

Comments

comments