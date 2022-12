Côte d’Ivoire: le phénomène du congé anticipé une plaie pour le système éducatif?

En Côte d’Ivoire, à l’approche des vacances, des élèves s’adonnent à une pratique mauvaise pour raccourcir le système.

Dans des établissements un groupe de personnes voulant vite aller en congés décident de faire exploser les pétards en classe, dans la cour de l’école et pire dans le bureau du directeur des études pour semer le désordre. Une Plaie qui devient virale sur le territoire par négligence.

Dans des années antérieures, AbidjanTv.Net a fait l’état des personnes mortes et des blessés dû à ces pratiques de vandalisme qui ne fait pas honneur aux parents d’élèves.

Interrogé au micro d’AbidjanTv.Net un directeur a dit : ” je ne comprends pas pourquoi nos enfants font de telle chose qui n’honore pas l’école, nous nous tâchons de les scolariser et eux profitent pour en faire que des bêtises qui peuvent entraîner leur radiation. Un centre civique est bien ouvert pour redresser ce genre de personnes, et Dieu merci la police nationale veille dans des établissements pour empêcher ce genre de chose qui peuvent ôter la vie. je dis non aux congés anticipés, et j’exhorte les parents d’élèves à pouvoir parler aussi aux enfants.”

