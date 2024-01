Côte d’Ivoire : le plan fou de Gasset avec Bamba et Pépé

Plus appelé par le technicien français depuis novembre 2022, et la défaite contre le Burkina (2-1), Nicolas Pépé a réintégré la liste des Éléphants in extremis pour la CAN 2023 qui se jouera au pays du 13 janvier au 11 février 2024. Lors de sa conférence de presse en marge de l’annonce de sa liste des 27, Gasset a expliqué les raisons du retour de l’ancien joueur de Lille, débarqué l’été dernier à Trabzonspor en Turquie au terme d’une aventure en somme infructueuse à Arsenal.

« Il a fait les efforts qu’il fallait pour revenir suite à une blessure au genou qu’il avait contractée à Nice. Il a soigné cette blessure. Il a fait les matches qu’il fallait pour revenir avec son club en Turquie. Il y a eu un petit contre-temps un moment mais là il est en train de revenir. Et je pense que – je l’ai tout à l’heure – l’équilibre de l’effectif avec des droitiers fait qu’il nous fallait un joueur créatif de ce côté-là. C’est ce qui a fait pencher la balance », a justifié Gasset. Mais ce n’est pas tout. Car ce dernier entend reconstituer le duo Nicolas Pépé-Jonathan Bamba ayant fait les beaux jours de Lille lors de la saison 2018-2019 où les Dogues ont fini dauphins du PSG. À cette époque, le natif de Mantes-la-Jolie avait fini second meilleur buteur de Ligue 1 avec 22 réalisations derrière Kylian Mbappé et deuxième passeur avec 13 assists.

« Mais je connais Nicolas Pépé, je le connais depuis un temps. J’ai une image de lui de celui qui jouait à Lille, qui a été champion de France, qui a marqué des buts. Avec Jonathan Bamba, ils jouaient les deux sur les côtés, ils se connaissent très bien, et je veux croire que sur une compétition d’un mois, on peut retrouver ce duo », a affirmé Gasset. Reste à savoir s’il a pris la bonne décision ou pas.